Culiacán, Sin.- En la sesión del Gabinete de Seguridad Federal que tuvo lugar en la sede de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, uno de los acuerdos fue el fortalecimiento de la seguridad en dicha ciudad, con la llegada de 250 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el próximo arribo de más militares.

También, se definió que se va a mantener los operativos de seguridad en otras ciudades del estado, sobre todo en la capital del estado, como parte del consenso que se llegó.

Al término de la reunión, la cual fue encabezada, como las anteriores por Omar García Harfuch, el Secretario de la Defensa Nacional, general, Ricardo Pedro Morales Ángeles, el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el gobernador, Rubén Rocha Moya dio a conocer que los funcionarios interactuaron con empresarios.

Comentó a su salida de la Tercera Región Militar que se tocaron todos los temas de interés en relación a la seguridad, entre ellos, las desapariciones, el robo de vehículos, en los que se explicó que en esos delitos la Fiscalía General del Estado trabaja en las investigaciones de cada caso que se presenta.

Precisó que en el caso de las desapariciones se explicó que las autoridades estatales y federales despliegan operativos conjuntos cuando se tienen indicios de que las personas afectadas pudieran estar en un determinado lugar.

Rocha Moya dijo que a esta sesión se invitó a empresarios de Mazatlán, quienes solicitaron reforzar los operativos de seguridad sobre todo en los casos relacionados al robo de vehículos, por lo que en respuesta se les comunicó que desde la semana pasada, se tiene un operativo especial para atender estos hechos tanto en carreteras como en las ciudades.

Hizo ver que la incidencia de robo de unidades motrices en las carreteras ha bajado, pero en delito, ahora se centra en los estacionamientos de los centros comerciales, principalmente en las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

Describió que durante la reunión que se tuvo, se formalizó el acuerdo tomado el pasado tres de octubre de este año, mediante el cual el Gobierno de Sinaloa, a través del Comité Técnico de Fideicomiso para el Fomento de las actividades Turísticas acordó trasmitir un terreno de 10 hectáreas a la Secretaria de Marina.

Esta superficie, ubicada en el desarrollo turístico del Nuevo Altata, en Navolato, con valor de 5 millones de pesos, servirá para que se construya en ese lugar una base naval de operaciones, cuyo personal fungirá como guardián del litoral sinaloense.

