Culiacán, Sin. A 22 de Oct.- El gobernador del estado, consideró que en la que se promueve, se tiene que disminuir los altos costos de los procesos electorales, incluidos los gastos de los órganos electorales y los y mantener la representación de las minorías.

Al participar en la audiencia pública convocada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, celebrada en el , a manera de reflexión, el ejecutivo estatal dijo que es indispensables que los órganos electorales sean adecuados a los nuevos tiempos de la transformación democrática.

Rocha Moya, quien acompañó al Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, citó: “creo que todos coincidimos en la necesidad de fortalecer las libertades y la vida democrática”.

En este marco, delineó sus propuestas, a esta reforma, una de ellas, fue de mantener la representación de las minorías, como un elemento consustancial de la democracia y analizar y resolver con responsabilidad la representación proporcional, para fortalecer la participación ciudadana por encima de los intereses burocráticos partidistas.

Sobre este tema, enfatizó que en el nuevo modelo de proporcionalidad se debe buscar garantizar la efectiva representación popular para que sientan y actúen con mayor compromiso hacia los ciudadanos en territorio y no solo hacia su estructura partidista.

En su intervención en el evento, Rubén Rocha, citó que es necesario reducir los costos de los procesos electorales, incluido los recursos que reciben los órganos electorales y del financiamiento a los partidos políticos.

