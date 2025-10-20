Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

El Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, , reconoció que, a la fecha, todavía no existe proyecto o preproyecto de en México.

En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral, a la que también acudió la secretaria de Gobernación,, explicó que en este momento se encuentran en la etapa de recepción de opiniones, lo que implica la realización de foros, audiencias, e incluso, encuestas.

“Por primera vez en la larga historia de reformas electorales que ha habido en nuestro país, el Ejecutivo Federal convoca a una discusión abierta, no va a ser como se hizo antes una discusión entre los directamente involucrados, estamos escuchando muchos argumentos alrededor de posibles modificaciones de nuestro sistema electoral, y la comisión va a tener que analizar todos sus argumentos con mucha seriedad y responsabilidad, pero hasta ahora no tenemos un proyecto, no tenemos ni siquiera un proyecto en ciernes”, declaró.

Lee también

Gómez Álvarez sostuvo que la presidenta “no pretende sustituir ninguna función del Congreso”, sino responder a las modificaciones que se hicieron de tipo político en el año 2024.

“Tenemos que revisar el sistema de partidos, tenemos que revisar el derecho al voto pasivo de todos y no solamente de quien organiza permanentemente el partido, y finalmente tenemos que revisar el sistema de representación popular, por qué es un sistema que se hizo hace ya muchos años. Habrá una apertura inédita”, detalló.

La Consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, coincidió en que la Comisión presidencial de Reforma Electoral se encuentra en la etapa de consulta: “Estamos por todo el país haciendo audiencias públicas y hemos tenido oportunidad de escuchar a ciudadanos de a pie, hemos comenzado a escuchar especialistas, integrantes de tribunales, académicos, y a estudiantes, y de eso se trata, de recoger opiniones y ustedes serán los que deberán analizar todas ellas”.

Oposición exige erradicar sobrerrepresentación

En el evento, diputadas y diputados de oposición exigieron apertura al diálogo y a las propuestas de todos los grupos parlamentarios, y coincidieron en que la debe erradicar la sobrerrepresentación.

La diputada (PAN) advirtió que resulta “urgente” reglamentar la sobrerrepresentación.

“No podemos volver a permitir que con un 54% de los votos haya un 74% de representación en la de una sola fuerza política, no podemos volver a permitir que donde intervenga el no sea motivo de nulidad de una elección, porque no puede haber democracia donde hay miedo, no puede haber libertad donde hay pistolas de por medio”, expresó.

El diputado Pablo Vázquez Ahued, de MC, puntualizó que ente las exigencias de la bancada naranja en la discusión de la Reforma electoral, destaca el “piso parejo de certidumbre democrática, sin generar concentración de poder, ni trampas que beneficien a un solo jugador”.

Lee también

“Es necesario asegurar que el voto de la ciudadanía se refleje fielmente en la integración de los órganos legislativos y radicar cualquier tipo de Sub o sobrerrepresentación de los partidos que propicie después la creación de mayorías artificiales”, dijo.

El diputado de Morena, Hugo Éric Flores, llamó a la Comisión Presidencial de Reforma Político-Electoral, a analizar la eliminación de la inmunidad procesal que otorga el fuero.

“Desde luego que la inmunidad parlamentaria debe permanecer, pero solamente acotado a nuestras funciones, a lo que decimos y a la libertad de expresión, mientras que la inmunidad procesal debe de ser eliminada, esa parte del que se ha venido denigrando debe de ser erradicada, debemos dejar la inmunidad parlamentaria y debemos quitar la inmunidad procesal, de tal manera que si algún funcionario con fuero constitucional violenta el orden de Justicia, debe ser llevado a la justicia sin necesidad de ningún otro procedimiento”, sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]