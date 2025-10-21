Mérida, Yucatán.- El activista político, Claudio X. González, promotor de la iniciativa "Salvemos la Democracia", invitó a los yucatecos a sumarse a esta estrategia que busca frenar la reforma electoral, la cual presentará el Ejecutivo Federal en febrero del 2026 y que pretende eliminar los órganos electorales locales y dejar todo en manos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Claudio X. González estuvo este martes en la sede de la Coparmex Mérida, donde señaló que recorre el país para recolectar firmas de ciudadanos para que las propuestas de la sociedad sean incluidas en la iniciativa, que pretende reformar la Ley Electoral.

Puntualizó que esta iniciativa ciudadana se sustenta en los siguientes ejes: Elecciones con Árbitro Justo, Cancha Pareja, Cero Trampas, Fuera Crimen Organizado y No al Chapulineo y a la Sobre-Representación.

Lee también Localizan más armas, drogas y celulares en el penal de Culiacán, Sinaloa

"Si los ciudadanos juntamos 130 mil firmas en el país, el Congreso de la Unión estará obligado a discutir nuestra propuesta, la cual sería la última llamada para salvar la Democracia", aseguró.

Afirmó que aquellos que ya destruyeron contrapesos, organismo autónomos y la imparcialidad del árbitro electoral, “ahora quieren arrebatar el voto libre con una Reforma Electoral que busca someter a los ciudadanos”.

Lee también Santa María Chimalapa, Oaxaca, queda incomunicada tras registrarse al menos 10 deslaves de cerros sobre la carretera de acceso

Subrayó que esta lucha no se trata de partidos políticos, sino de cuidar lo más valioso que tienen los mexicanos, que es la libertad y defender el derecho a elegir sin miedo, sin trampa y sin mañas.

El activista político indicó que para sumarse a esta iniciativa se puede ingresar a la aplicación “Salvando a la Democracia”, dejando registro de su firma y opinión sobre la reforma electoral con fecha límite el 10 de diciembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr