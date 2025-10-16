El INE rechazó implementar la variable de afiliación partidista en un análisis de los datos censales de la elección judicial, tras una votación dividida.

Durante la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el presidente Uuc-kib Espadas rechazó que se intente conocer quienes fueron las personas que votaron, sino tener datos sobre la afiliación en general.

"Me parece extraordinariamente lamentable que esta comisión vaya a optar por la opacidad. Es verdad que esta elección fue vedada para los partidos políticos. Esto no significaba en absoluto la limitación a la participación de las personas afiliadas a los partidos políticos", señaló.

Lee también Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Puntualizó que el objetivo de esta propuesta era únicamente obtener elementos para una valoración de la autoridad electoral y el Poder legislativo sobre si quienes participaron lo hicieron vinculados o no a los partidos políticos, así como el impacto de la propaganda para llamar al voto.

"Se han dicho una diversidad de mentiras como que se pretende saber quienes votaron y cómo, esto es materialmente imposible, tampoco es imaginable que la información de quienes votaron y quienes no se pudiera hacer publica porque estos conteos que se hacen hace mucho tiempo jamás están incorporados a variables personales", sostuvo.

La consejera Carla Humphrey consideró que hay beneficios de incluir esta variable sin vulnerar los datos personales de la ciudadanía.

Lee también "Noroña en lodazal de riqueza inexplicable", acusa Melgar por cuestionamiento a sus ingresos; "por eso te dan zapes", dice

"Se trata de un asunto estadístico, no de conocer quién voto y si fue a votar el afiliado de un determinado partido ni en dónde, sino que serían datos agregados", dijo.

La consejera Claudia Zavala votó en contra de la variable argumentando que además de la protección de datos personales, presupuestalmente tampoco están en condiciones de llevarla a cabo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em