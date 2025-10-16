"Fernández Noroña vuelve a escupir al cielo. Dice que revisará mis ingresos cuando él mismo está en el lodazal de una riqueza inexplicable. Pero además se va a espantar al ver lo que gana un empleado honesto, transparente y productivo, virtudes que desconoce la austeridad hipócrita de Noroña que es, además, insultante para el pueblo de México”, reviró el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar a Gerardo Fernández Noroña.

Lo anterior, después de que el morenita expresidente de la Cámara Alta informó que revisará los ingresos del legislador chiapaneco.

En sus redes sociales Melgar acusó a Noroña de vivir en la mugre de la opacidad y de mantener un estilo de vida que no se corresponde con sus declaraciones públicas de austeridad.

“Este sucio pendenciero mejor debería atender a los comuneros de Tepoztlán por las irregularidades que tiene su casota, además de que seguimos sin saber cómo la pudo comprar si hace unos años moría de hambre, como él admitió”, indicó.

Asimismo, exigió al expresidente de la Mesa Directiva explicar el origen de sus recursos y viajes:

“Anda, Noroña, dinos cómo puedes financiar tus camionetas y tus viajes VIP. ¿De dónde salieron los recursos para tu reciente vuelo privado? Quítate la mugre de la opacidad. Deja de usar la tribuna para mentir y mejor actúa con transparencia, luego por eso te dan de zapes”.

