Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con boicotear el Mundial de Fútbol del 2026, si el gobierno federal no restablece una mesa de diálogo.

“El hartazgo nos hace pensar en acciones específicas, pero contundentes. Creo que la Coordinadora, que está a favor de la educación, se ha caracterizado por tener sobre todo el valor de denunciar y de realizar acciones y no importa el costo”, dijo un docente de la Coordinadora.

Este jueves, los y las centistas realizaron una manifestación afuera de una de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Avenida Universidad, en la Ciudad de México, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la reforma educativa implementada al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A causa del caos ocasionado por la CNTE en julio pasado en la Ciudad de México, que incluyó la quema de la sede del SNTE, la mesa de diálogo con el magisterio disidente fue roto por el gobierno federal.

Hace un par de días, esta ala magisterial del SNTE convocó a un paro nacional a realizarse este viernes que iniciará a las 9 de la mañana del viernes con un “menú de acciones” que cada región definirá conforme a su organización interna.

