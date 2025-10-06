La Asamblea Nacional Representativa (ARN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que determinó la realización de un paro nacional de 24 horas el próximo 17 de octubre de 2025, como parte de las acciones unitarias y coordinadas del magisterio disidente en todo el país.

A través de un comunicado, acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “miente al afirmar que el aumento salarial fue homogéneo, cuando la realidad demuestra lo contrario: los incrementos fueron dispares y excluyentes”.

Aunado a ello, indicó que la reducción de años para jubilación resulta insuficiente, porque no considera el carácter solidario, colectivo e intergeneracional que debe tener un sistema de pensiones digno.

Lee también SNTE demanda mayor presupuesto para capacitación de maestros; “no es gasto, es inversión estratégica”, afirma

Con respecto a la reforma educativa, reprochó que “el gobierno vuelve a enunciar una supuesta consulta que terminará siendo otra simulación para legitimar políticas impuestas desde arriba, sin escuchar a las maestras y maestros que cotidianamente construyen la educación pública desde las aulas y las comunidades”.

“El Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales han incumplido sistemáticamente con las necesidades planteadas por las representaciones de la CNTE en cada entidad, manteniendo una política de simulación, omisión y desprecio hacia las demandas legítimas del magisterio nacional”, agregó.

Ante ello, las y los trabajadores exigieron un sistema solidario de pensiones, la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, el magisterio disidente llamó a todas las bases a sumarse con fuerza, dignidad y organización al paro nacional.

Lee también FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em