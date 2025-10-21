Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga los fallecimientos de la señora Martha “N” de 73 años y su nieto Jesús Alberto “N”, de 33 años, los cuales fueron encontrados muertos y en proceso de descomposición en una vivienda de la ciudad de Los Mochis.

Los familiares comunicaron que desde el pasado fin de semana iniciaron su búsqueda ya que perdieron toda comunicación con ellos, por lo que, al acudir al domicilio de la abuela, ubicado por el boulevard Rio Fuerte del fraccionamiento Villas de Cortes, tocaron en forma insistente la puerta principal sin obtener respuesta.

Tras ingresar por la fuerza a la casa, descubrieron sus cuerpos en visible proceso de descomposición, por lo que llamaron a la policía municipal de Ahome, cuyos elementos luego de confirmar el hallazgo de las dos víctimas dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado

Los cuerpos de la señora Martha “N” y de su nieto fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad de los Mochis, donde se les practicara las necropsias de ley para determinar las causas de sus muertes y determinar si se trató de un doble homicidio.

