Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Pachuca.- En un ataque armado fue asesinado esta noche el presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, frente a su domicilio en la comunidad de La Estancia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, en que presuntamente sujetos a bordo de una motocicleta dispararon de manera directa contra del alcalde.

Según se informó, Bahena Solórzano recibió varios impactos de bala y pese a que sus familiares lo trasladaron de inmediato a una clínica particular, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En la zona se mantiene un fuerte operativo de seguridad, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Partido Verde pide investigar el crimen

Luego de que se diera a conocer el asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual pertenecía el presidente municipal, exigió una investigación inmediata y transparente a las autoridades.

El dirigente estatal del partido, Avelino Tovar Iglesias, expresó: “Con profunda consternación lamentamos el asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo de Pisaflores.”

El PVEM pidió que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde fue ejecutado a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron afuera de su domicilio, en la localidad de La Estancia, donde recibió al menos cinco impactos de bala.

Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio. El municipio de Pisaflores forma parte de las 28 demarcaciones afectadas por las lluvias recientes en Hidalgo.

Apenas cuatro horas antes de su asesinato, el alcalde publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la emergencia que enfrentaba su municipio.En dicha publicación, informó que 30 viviendas resultaron dañadas, además de afectaciones en escuelas, infraestructura hidráulica y espacios públicos.

También señaló que el 90% de las carreteras de las 52 comunidades del municipio presentan daños severos.“El municipio vive semanas complicadas”, había expresado el edil en su último mensaje público.

