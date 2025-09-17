Pachuca.– El desgajamiento de un cerro ocurrido el fin de semana en la comunidad de La Piedra, sobre la carretera Pisaflores–Chapulhuacán, mantiene cerrada la vialidad al tránsito vehicular en esa zona, por lo que los habitantes tienen que rodear por comunidades de San Luis Potosí, en tanto se realiza el retiro de aproximadamente 15 mil metros cúbicos de escombro, para lo cual fue desplazada maquinaria pesada.

La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible informó que, tras el derrumbe se trasladó una excavadora con un cargador frontal en camiones tipo tráiler del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo. Sin embargo, debido a las dimensiones de las unidades y a lo complicado del camino por las curvas pronunciadas, se ha dificultado el avance.

Se indicó que incluso la maquinaria tuvo que ser bajada de los camiones para avanzar directamente sobre la carretera. Además, personal del Servicio Geológico Mexicano acudió al sitio para realizar un dictamen con el fin de conocer el estado de la falla geológica y verificar la estabilidad del terreno, a fin de determinar si es seguro iniciar los trabajos de retiro del derrumbe.

Elementos de seguridad retiran escombros de deslave en carretera Pisaflores–Chapulhuacán (17/09/2025). Foto: Especial

Se busca habilitar el paso vehicular lo antes posible, ya que la carretera permanece totalmente bloqueada. Esto ha dejado sin paso a comunidades como La Estancia, Arroyo Blanco, El Capulín, La Piedra y La Seiba. Ante esta situación, los pobladores tienen que rodear por comunidades de San Luis Potosí para poder salir de la zona.

Además de este derrumbe, y debido a las lluvias registradas, se detectaron dos asentamientos más de aproximadamente 30 metros de largo que afectan un carril en los kilómetros 1+100 y 1+600 de la misma carretera, así como grietas en la carpeta asfáltica. Por ello será necesaria la reconstrucción de dos muros de contención, una alcantarilla y el pavimento.

Autoridades aseguran la zona de deslave en Pisaflores, Hidalgo (17/09/2025). Foto: Especial

Estos trabajos se realizan de manera coordinada con las alcaldías de Chapulhuacán y Pisaflores.

Cabe destacar que, durante el desgajamiento, automovilistas que transitaban por la zona estuvieron a punto de ser sepultados por el derrumbe, por lo que tuvieron que maniobrar en reversa y correr para salvar la vida.

