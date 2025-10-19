Más Información

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Pachuca.– Integrantes de anunciaron que acudirán al estado de Hidalgo, donde ya se preparan brigadas para ofrecer atención médica primaria, apoyo psicosocial y entrega de suministros de higiene a las comunidades indígenas afectadas por las intensas lluvias.

Informaron que, ante las afectaciones registradas en Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, ubicadas en la región Otomí-Tepehua un grupo de especialistas se movilizará para responder a las necesidades de salud de estas poblaciones, que resultaron gravemente damnificadas.

“Nuestro objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud primaria, brindar apoyo psicosocial y distribuir suministros de higiene y uso personal”, señalaron representantes de la organización.

Advirtieron que, tras los daños ocasionados por las lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y , existe un alto riesgo de morbilidad y mortalidad debido a la descompensación de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o asma.

Asimismo, alertaron sobre el riesgo de transmisión de enfermedades por vectores a causa del agua estancada y las precarias condiciones sanitarias que prevalecen en la región. También enfatizaron la importancia de atender el deterioro de la salud mental derivado del trauma y el desplazamiento de familias.

La situación, destacaron, afecta principalmente a personas en condición de vulnerabilidad que tienen alguna discapacidad o padecimientos crónicos, por lo que consideraron imperante garantizar el acceso a servicios de salud y saneamiento, con el fin de prevenir brotes epidémicos y muertes evitables.

