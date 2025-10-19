Más Información
Pachuca.– Integrantes de Médicos Sin Fronteras anunciaron que acudirán al estado de Hidalgo, donde ya se preparan brigadas para ofrecer atención médica primaria, apoyo psicosocial y entrega de suministros de higiene a las comunidades indígenas afectadas por las intensas lluvias.
Informaron que, ante las afectaciones registradas en Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, ubicadas en la región Otomí-Tepehua un grupo de especialistas se movilizará para responder a las necesidades de salud de estas poblaciones, que resultaron gravemente damnificadas.
“Nuestro objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud primaria, brindar apoyo psicosocial y distribuir suministros de higiene y uso personal”, señalaron representantes de la organización.
Advirtieron que, tras los daños ocasionados por las lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y deslaves, existe un alto riesgo de morbilidad y mortalidad debido a la descompensación de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o asma.
Asimismo, alertaron sobre el riesgo de transmisión de enfermedades por vectores a causa del agua estancada y las precarias condiciones sanitarias que prevalecen en la región. También enfatizaron la importancia de atender el deterioro de la salud mental derivado del trauma y el desplazamiento de familias.
La situación, destacaron, afecta principalmente a personas en condición de vulnerabilidad que tienen alguna discapacidad o padecimientos crónicos, por lo que consideraron imperante garantizar el acceso a servicios de salud y saneamiento, con el fin de prevenir brotes epidémicos y muertes evitables.
