Pachuca.– El director de Protección Civil de Yahualica, Hidalgo, Nicolás Marciano Álvarez, informó que la grieta que apareció en la comunidad de Tlalzintla, perteneciente a Santa Teresa, se ha extendido desde el pasado 9 de octubre, en que las lluvias afectaron gravemente a esta zona. Por tal motivo, consideró que el lugar ya no será habitable para las 57 personas que fueron evacuadas de 15 viviendas.

A doce días de que el meteoro causara severos daños en cientos de comunidades de Hidalgo entre ellas Santa Teresa, las autoridades realizaron la evacuación de las familias que habitaban en Tlalzintla. Hasta el momento, no han podido regresar a sus hogares, debido a que la grieta continúa creciendo.

El funcionario precisó que actualmente la fisura mide alrededor de 25 metros de largo, 80 centímetros de profundidad y 10 centímetros de ancho.

Lee también "No somos iguales"; Sheinbaum rechaza que esté promoviendo el voto en estados afectados por lluvias

Ante esta situación, dijo que se solicitó a Protección Civil estatal la realización de un estudio técnico del terreno, con el propósito de determinar si podrá volver a ser habitable o si será necesaria una reubicación definitiva.

De las personas evacuadas, 43 se encuentran en un albergue y el resto se aloja con familiares, aseveró.

“A mi parecer, la gente ya no podrá regresar porque es muy riesgoso”, expresó Marciano Álvarez. No obstante, señaló que aún esperan la valoración oficial de Protección Civil estatal.

Lee también Médicos Sin Fronteras alista brigadas para acudir a zonas afectadas por lluvias en Hidalgo

Además, mencionó que otras ocho localidades permanecen incomunicadas, entre ellas Xóchitl, Atlaxco, Colocuatitla y Paraje, donde aún se requiere ayuda, especialmente víveres y suministros básicos para los habitantes. Aunque se ha recibido apoyo gubernamental, subrayó que es necesario mantener las acciones de asistencia.

También informó que la zona carece de energía eléctrica, por lo que es urgente restablecer el servicio. Finalmente, indicó que las condiciones climáticas continúan bajo monitoreo, ya que de presentarse nuevas lluvias severas podrían generarse más daños en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov