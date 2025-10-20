El helicóptero de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México ha realizado nueve vuelos en zonas afectadas por las inundaciones en Hidalgo, donde evacuó a 21 personas que requerían atención médica y trasladó más de 200 despensas a comunidades incomunicadas.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, se han enviado más de 216 toneladas de ayuda humanitaria y seis tráileres con agua embotellada para apoyar a las familias damnificadas. En las labores participan alrededor de 300 elementos de distintas dependencias, entre ellas las Secretarías de Seguridad, Salud, Campo, Probosque y Protección Civil, desplegados en los municipios más afectados.

Para las tareas de limpieza y rehabilitación se utilizan 50 unidades de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, camiones de volteo, autobuses y camionetas, además de cuatro unidades médicas y una máquina 320.

La Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos encabezó las acciones de auxilio y traslado de suministros en Hidalgo. (20/10/25) Foto: Especial

Asimismo, se han distribuido más de 4 mil 700 herramientas, entre palas, picos, rastrillos y carretillas, junto con 10.5 toneladas de alimento para animales afectadas por las inundaciones. En el operativo también participa personal veterinario con medicamentos, material de apoyo y dos ambulancias destinadas al rescate de fauna.

El Gobierno del Estado de México mantiene abiertos centros de acopio en el Palacio de Gobierno de Toluca, el DIFEM, Protección Civil en Valle de Chalco y el Parque de Orizaba en Naucalpan, donde continúa recibiendo donaciones en favor de las familias damnificadas.

