Los daños provocados por las lluvias y el desbordamiento de ríos en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, se dimensiona con dos datos preliminares: al menos 21 mil viviendas dañadas y más de 80 mil personas con algún tipo de afectación.

Los daños abarcan, en la cabecera municipal, 50 colonias, pero la afectación en zona rural suma 66 localidades, ya sea por deslaves, viviendas dañadas o por estar incomunicado parcialmente.

El alcalde electo de Álamo, José Roberto Arena, quien tomará protesta el primero de enero, informó que las primeras cuantificaciones también incluyen 500 calles afectadas en la cabecera y 450 en localidades del municipio.

El morenista explicó que a la par de realizar tareas de ayuda, lleva a cabo un diagnóstico de las afectaciones en la cabecera municipal y en todas y cada una de las localidades que sufrieron daños, con el objetivo de coordinarse con autoridades estatales y federales para las siguientes tareas de reconstrucción.

Además, dijo, los daños los deberá incluir en el Plan Municipal de Desarrollo, con lo cual podrá garantizar los recursos económicos y materiales para reconstruir el municipio.

Y es que expuso, por ejemplo, que suman 18 puentes con algún tipo de afectación y 10 carreteras estatales, entre ellas 20 la Álamo – Ojite; La Tortuga – Sombrerete; Estación Puerta 7 - Lomas de Vinazco; La Concepción – Tincontlan; Pueblo Nuevo - Emiliano Zapata - Héroes del 47; Chapopote Núñez - Mesón Molino – Ojite; Horcones - Vicente Guerrero, entre otras.

Reportó que actualmente se realiza en el municipio la distribución de alimentos, limpieza, se otorgan servicios de salud, se encuentran activados albergues y se efectúan los censos de afectados, pero destacó que falta distribución de agua, vacunación y fumigación de zonas inundadas.

Junto con Poza Rica, el municipio de Álamo fue de los más afectados por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos.

afcl/LL