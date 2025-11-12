Ciudad Juárez.— Aun y cuando el flujo migratorio en esta ciudad sigue a la baja, los pocos centroamericanos que buscan cruzar a Estados Unidos llegan tras ser engañados por los polleros o traficantes de personas, quienes utilizan mensajes falsos en redes sociales para continuar enganchándolos.

En la última semana en esta frontera con El Paso, Texas, se reportó un incidente, el cual está bajo investigación, del que se menciona que posibles polleros habían disparado contra elementos de la Patrulla Fronteriza al intentar cruzar a migrantes por el muro.

De acuerdo con activistas y autoridades migratorias de Estados Unidos, las personas son engañadas por los traficantes de personas, quienes postean mensajes falsos que ponen en riesgo su vida, en los que les aseguran que podrían ser cruzados.

En días recientes se detalló de manera oficial, por la oficina de migración, que en TikTok circula un nuevo video anunciando que cualquier ciudadano latinoamericano puede entrar a Estados Unidos solo con su pasaporte, sin necesidad de visa, para impulsar el turismo y el trabajo.

“Esa información es falsa. No existe ninguna nueva medida o ley que permita entrar a EU sin visa. No existe ninguna ley aprobada por Donald Trump que impida detener a migrantes o que les permita quedarse legalmente y con seguridad en Estados Unidos”, se recalcó de manera oficial.

Según explicaron, en el video, que también circula en Facebook, se utilizan frases como “nadie podrá arrestarlos” para emocionar y confundir a quienes esperan poder cruzar a Estados Unidos.

Migrantes pierden la vida

Hace una semana en Chihuahua, seis migrantes murieron y seis más resultaron lesionados en la carretera a Jiménez, cuando buscaban llegar a Ciudad Juárez y cruzar a Estados Unidos.

Al respecto, el padre Francisco Javier Bueno, titular de la Casa del Migrante en esta localidad, expresó su preocupación por las palabras de autoridades gubernamentales señalando que Chihuahua no es santuario de migrantes, y que es preferible que cambien su ruta, ya que eso los coloca en una situación de vulnerabilidad y peligro.

“Estas expresiones nos entristecen y nos obligan a recordar que la dignidad humana no tiene fronteras ni condiciones legales. Cada persona, independientemente de su origen o situación migratoria, merece ser tratada con respeto y compasión”, destacó el también especialista en migración.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que el hecho de que Estados Unidos mantenga endurecidas las medidas para que los migrantes puedan entrar a ese país hace aún más conveniente la situación para los polleros, y más peligrosa para los migrantes.

“Entonces, ellos se ven todavía más vulnerables ante una constante de que no va a haber una posibilidad viable de pasar. Consideramos por parte de Casa del Migrante que es el momento en el cual como ciudad podríamos estar planteando situaciones y, sobre todo, planes estratégicos que ayuden a que las personas no encuentren o no busquen soluciones que pudieran poner en riesgo la vida de ellos y de sus familias”, añade Bueno.

Flujo migrante se incrementa

De acuerdo con lo que explica el titular de la Casa del Migrante, el flujo en esta frontera ha visto un ligero incremento en las últimas tres semanas; sin embargo, este no ha sido de masas como en noviembre del año pasado, cuando había decenas de migrantes esperando para tratar de entrar a Estados Unidos.

“El problema aquí es que muchos están siendo captados por el crimen organizado, por polleros y demás, y entonces no están llegando a los espacios de ayuda humanitaria, debido a eso mismo, que en el tránsito están siendo secuestrados”, comentó el padre Francisco.

En ese sentido, pidió a la población migrante que busque los canales seguros para ellos y sus familias, y que se acerquen a los espacios que son seguros, como los albergues.