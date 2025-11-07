Ciudad Juárez.- La tarde del jueves y durante el viernes, se realizaron una serie de operativos en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, con el fin de resguardar la seguridad, luego de que se reportaran supuestos ataques contra elementos de la Patrulla Fronteriza que vigilan el muro entre ambos países.

El primer hecho ocurrió la tarde del jueves cuando se reportaron disparos contra elementos de la Patrulla Fronteriza desde el lado mexicano.

El reporte se hizo justo debajo del Puente Internacional Córdoba de las Américas sobre el Bulevar Juan Pablo II A la altura de la avenida, las Américas en Ciudad Juárez.

En el bordo del río Bravo de lado americano se implementó un operativo por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Foto: Especial.

En el lugar se generó movilización por parte de los elementos de la Patrulla Fronteriza, así como de la Guardia Nacional de lado mexicano.

En Juárez acudieron agentes municipales quienes no localizaron evidencias y se retiraron de la zona.

Durante este viernes se generó otro operativo binacional, ya que se reportó que de nueva cuenta los elementos de la Patrulla Fronteriza habían sido atacados a balazos desde el lado mexicano por presuntos polleros que intentaban cruzar a migrantes por el muro fronterizo.

En el bordo del río Bravo de lado americano se implementó un operativo por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, sin que se informara hasta el cierre de esta nota sobre personas lesionadas o detenidas por este hecho.

En Ciudad Juárez se implementó un operativo donde participaron los tres niveles de gobierno. Foto: Especial.

En Ciudad Juárez se implementó un operativo donde participaron los tres niveles de gobierno para dar con los presuntos responsables del hecho, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se proporcionó información sobre personas detenidas sobre estos hechos.

Hasta la tarde de ayer esperaban las autoridades en esta frontera esperaban una orden de cateo, para ingresar a un domicilio supuestamente estaban atrincherados so los que dispararon contra los de migración en el rio Bravo.

Pese a ello, las autoridades no habían confirmado mayor información sobre estos presuntos ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza.

