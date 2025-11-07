Más Información

Jueza de EU prohíbe "permanentemente" despliegue de la Guardia Nacional en Portland; Trump excedió su autoridad, determina

"Padre Pistolas" afirma que no es misógino y que la verdadera violencia es que Acueducto Solís-León los dejará sin comer

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Ciudad Juárez.- La tarde del jueves y durante el viernes, se realizaron una serie de en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, con el fin de resguardar la seguridad, luego de que se reportaran contra elementos de la Patrulla Fronteriza que vigilan el muro entre ambos países.

El primer hecho ocurrió la tarde del jueves cuando se reportaron disparos contra elementos de la desde el lado mexicano.

El reporte se hizo justo debajo del Puente Internacional Córdoba de las Américas sobre el Bulevar Juan Pablo II A la altura de la avenida, las Américas en Ciudad Juárez.

En el bordo del río Bravo de lado americano se implementó un operativo por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Foto: Especial.
En el lugar se generó movilización por parte de los elementos de la Patrulla Fronteriza, así como de la Guardia Nacional de lado mexicano.

En Juárez acudieron agentes municipales quienes no localizaron evidencias y se retiraron de la zona.

Durante este viernes se generó otro operativo binacional, ya que se reportó que de nueva cuenta los elementos de la Patrulla Fronteriza habían sido atacados a balazos desde el lado mexicano por presuntos polleros que intentaban cruzar a migrantes por el muro fronterizo.

En el bordo del río Bravo de lado americano se implementó un operativo por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, sin que se informara hasta el cierre de esta nota sobre personas lesionadas o detenidas por este hecho.

En Ciudad Juárez se implementó un operativo donde participaron los tres niveles de gobierno. Foto: Especial.
En Ciudad Juárez se implementó un operativo donde participaron los tres niveles de gobierno para dar con los presuntos responsables del hecho, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se proporcionó información sobre personas detenidas sobre estos hechos.

Hasta la tarde de ayer esperaban las autoridades en esta frontera esperaban una orden de cateo, para ingresar a un domicilio supuestamente estaban atrincherados so los que dispararon contra los de migración en el rio Bravo.

Pese a ello, las autoridades no habían confirmado mayor información sobre estos presuntos ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza.

