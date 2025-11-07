Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 7 de noviembre de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con productores de trigo del estado en un encuentro realizado en Los Mochis, con el propósito de presentar un esquema de apoyo económico impulsado por su administración para fortalecer al sector agrícola sinaloense.

Durante la reunión, el mandatario estatal anunció que el Gobierno de Sinaloa otorgará un apoyo de 400 pesos por tonelada de trigo a los productores locales, recurso que será entregado a partir de los primeros días de diciembre como parte de las acciones para respaldar la economía del campo.

En la reunión, en donde estuvo acompañado del secretario de Agricultura, Ismael Bello y dirigentes agrícolas, el mandatario estatal detalló que el esquema de apoyo consiste en otorgar el apoyo de 400 pesos a productores con rendimiento de hasta 6 toneladas por hectárea, por lo que se invertirán cerca de 80 millones de pesos de presupuesto estatal en las cerca de 200 mil toneladas cosechadas por productores de Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Navolato.

Destacó que este apoyo es al margen de las gestiones que realizan ante las autoridades federales por el complemento del precio de garantía que está pendiente de pago, pero no se han logrado aperturar las ventanillas.

Por otra parte, el ejecutivo estatal, precisó que, tanto el secretario Ismael Bello como él mismo, seguirán insistiendo en apoyarlos, por lo que recalcó, esta ayuda económica no esta condicionada a nada.

“Ya le dije a Baltazar y a todos los productores: esto que yo les estoy ofreciendo, es para que lo reciban y finalmente ustedes sabrán cómo se orienta su lucha. Eso es parte de lo que ellos resuelven de manera independiente. Yo no les pongo condiciones”, sostuvo el gobernador.

El líder triguero, Baltazar Hernández, a nombre de los productores agradeció el buen gesto del Gobernador Rocha. Foto: Especial.

A nombre de los productores, el líder triguero, Baltazar Hernández, agradeció el buen gesto del Gobernador Rocha y la gestión que, junto al Secretario Ismael Bello, han realizado ante la federación, no solamente para trigueros, sino para todos los productores de granos del estado.

“Gracias por el esfuerzo que hace como Estado”, dijo el productor.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Jesús Rojo Plascencia, presidente de CAADES; Luis Xavier Zazueta, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur; los lideres productores, Gumaro López, Baltazar Hernández, Jacobo Balderrama, Manuel Hernández, Alejandro Rivera, Ernesto Suárez, Mario Martínez, Leonel Machado, José Rivera, Fernando Zinc, Epifanio Machado, Heraclio Rivera, Pablo Coronado y Clemente Medina.

