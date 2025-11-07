Cuernavaca, Mor.- La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y la gobernadora Margarita González Saravia, inauguraron el X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que conmemora los 15 años de la declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este fin de semana el zócalo de Cuernavaca y el Centro Cultural Jardín Borda serán sede de conferencias, talleres, clases magistrales, degustaciones y una gran muestra gastronómica abierta al público; todos podrán disfrutar de cocinas vivas, aprender técnicas ancestrales y conocer las historias que se cuentan a través de cada platillo.

A este foro vinieron delegaciones de Francia, Italia, España y Marruecos quienes comparten espacio con cocineras tradicionales, productoras, artesanas y estudiantes morelenses, lo que convierte al foro en un puente cultural que une sabores y conocimientos. Asimismo, participan representaciones de los estados de Michoacán, Tlaxcala, Colima y Ciudad de México.

Lee también: Cae Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a "La Estafa Maestra"

El evento es coordinado por la Secretaría de Turismo Foto: Especial.

En su mensaje, Josefina Rodríguez Zamora destacó que “la cocina tradicional es hoy un motor del turismo en nuestro país. Actualmente, un viajero elige su destino pensando primero en qué y dónde comer; ahí entran nuestras cocineras y chefs con estas grandes fusiones. Ustedes son portavoces, en cada plato, de la cultura y la historia de México. Muchas felicidades a Morelos por este gran foro mundial”.

La gobernadora González Saravia agradeció la participación e invitó a disfrutar del Carrusel gastronómico, el Mercado de las Cocinas de México, una expo artesanal y agroalimentaria, además de productos locales como arroz y mezcal, ambos con denominación de origen, así como caña, miel, amaranto y nopal. El foro también contará con presentaciones artísticas que llenarán de música, tradición y alegría el Centro Histórico de Cuernavaca.

Lee también: Nuevo León crea registro estatal de deudores alimentarios; checa aquí cómo afectará a los enlistados

Josefina Rodríguez Zamora destacó que “la cocina tradicional es hoy un motor del turismo en nuestro país. Foto: Especial.

El evento es coordinado por la Secretaría de Turismo, encabezada por Daniel Altafi Valladares, en colaboración con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM), a cargo de Gloria López Morales, a quien se reconoció por su labor incansable en la preservación y proyección del patrimonio culinario, así como por confiar en Morelos como sede de este encuentro global.

Entre fogones, molcajetes y comales brillarán las cocineras tradicionales de esta tierra, como Margarita Cárdenas, de Coatetelco; Petra Rivera, del municipio indígena de Hueyapan; Graciela Gómez, de Huitzilac; Patricia Beltrán, de Tepalcingo; Sofía Cazales, del Pueblo Mágico de Tlaltizapán; Beatriz Arenas, de Tetela del Volcán; Sofía Cruz, de Cuautla; Carmen Tello, Yautepec; e Irma Conde, Tepoztlán, quienes compartirán stands con sus similares de Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr