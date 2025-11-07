Morelia.— Distintos sectores de la población salieron este jueves por la tarde a las calles de Morelia, a manifestarse en una marcha pacífica que recorrió la principal avenida de la capital michoacana.

Una vez más, los ciudadanos pidieron paz y condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Todos los sectores debemos de ser contemplados; ninguno debe de quedar fuera de un plan para pacificar al estado, porque toda la violencia está relacionada. Yo soy la principal que dice que la política está en todas partes, nos guste o no. Entonces, yo debería ser partícipe y deberían contemplarnos a todos los sectores, para atender el plan o proyecto que se haga, tanto a nivel federal, estatal y municipal”, explicó una de las mujeres que encabezó la manifestación, convocada con velas y sombreros.

Lee también: Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

“Maestros, empresarios, estudiantes, comunicólogos, hay de todo aquí. Yo, como docente, pido paz para mis alumnos y para todas las familias”, agregó la también profesora, previo a la salida del nutrido contingente.

La manifestación se desarrolló pacíficamente y llegó hasta el palacio de gobierno, que en días anteriores fue escenario de enfrentamientos con la policía.

En esta ocasión, destacaron las pancartas, en las que se leían mensajes por la paz, la justicia y la seguridad que requiere Michoacán.

Lee también: Artistas de Uruapan pintan mural en honor al alcalde Carlos Manzo

Luego de unos minutos, la manifestación se disolvió, pero dejó plasmado el sentir y el unísono deseo de un mejor Michoacán, un mejor país y una tranquilidad permanente para millones de michoacanos que conviven con la violencia.

Para este viernes, el sector empresarial tiene convocada otra manifestación, pero en la ciudad de Uruapan, donde recorrerán una de las principales avenidas, hasta llegar a la Plaza Morelos, lugar en el que fue asesinado a tiros el alcalde Carlos Manzo, mejor conocido, como El Señor del Sombrero.

Lee también: Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "hoy vengo con el corazón destrozado"

Reunión por el Plan Michoacán

Como parte de los trabajos para la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió virtualmente con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, alcaldes y alcaldesas y representantes de la Iglesia católica y evangélica.

Obispos, vicarios y párrocos de la Iglesia católica en Michoacán expusieron la situación del estado a la titular de Gobernación y al mandatario estatal. “Hay que escuchar para poder establecer un plan que mejore los servicios, que mejore la infraestructura o lo que pida la población. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es la prioridad?

Los invito a seguir contribuyendo en la parte espiritual y de valores”, dijo Rodríguez en el encuentro en el que estuvo presente el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor Héctor Mario Pérez.

Lee también: Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

En otra reunión virtual, Rosa Icela Rodríguez y Ramírez Bedolla escucharon los planteamientos de representantes de la Iglesia evangélica.

La encargada de la política interior del país reconoció la labor de las iglesias en la formación de valores y atención a personas en situación de vulnerabilidad: “Escuchamos con respeto a las cabezas integrantes de las iglesias evangélicas en Michoacán. Hay mucha experiencia y lo hacen desde su sentimiento, desde su palabra”, expresó.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos para atender las causas sociales que generan la violencia.