En otra reunión virtual, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, continuó con los trabajos para la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación se reunió este jueves con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y con alcaldes y alcaldesas de Michoacán, para conocer sus demandas y prioridades.

En el encuentro estuvieron los subsecretarios de la Segob, Arturo Medina Padilla, Clara Luz Flores y Rocío Bárcena.

"Tuvimos reuniones de trabajo para construir juntas y juntos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

"Agradecemos la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de presidentes municipales", destacó Ramírez Bedolla.

Iglesia católica se suma al diálogo

La titular de la Segob informó que la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispos de Michoacán y monseñor Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, se sumaron al diálogo para presentar propuestas que fortalezcan las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En otra reunión virtual, Rosa Icela Rodríguez y Ramírez Bedolla escucharon los planteamientos de representantes de la Iglesia Evangélica del estado.

Al lamentar el fallecimiento de Carlos Manzo, la encargada de la política interior del país subrayó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizan estas reuniones para conocer “con respeto y atención” las inquietudes del sector religioso para sumar esfuerzos en la construcción de la paz.

Reconoció la labor de las iglesias en la formación de valores y atención a personas en situación de vulnerabilidad: “Escuchamos con respeto a las cabezas integrantes de las iglesias evangélicas en Michoacán. Hay mucha experiencia y lo hacen desde su sentimiento, desde su palabra”.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal, así como las comunidades religiosas para atender las causas sociales que generan la violencia, y reiteró que el diálogo con las iglesias evangélicas continuará como parte de un proceso permanente de colaboración.

Entre el miércoles y jueves, la titular de la Segob se ha reunido con 84 presidentes y presidentas municipales para trabajar en el Plan por Michoacán.

