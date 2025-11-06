La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes 10 de noviembre comenzará la segunda entrega de apoyos para las familias afectadas por las intensas lluvias registradas a inicios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria detalló que los recursos serán distribuidos a través del Banco del Bienestar, y que los beneficiarios recibirán un mensaje en sus teléfonos para conocer el lugar y la fecha donde podrán acudir a las Mesas de Bienestar a cobrar la ayuda.

“El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar. Se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde se van a dar, dónde van a estar las mesas de Bienestar y del Banco del Bienestar para poder dar el segundo apoyo”, explicó Sheinbaum.

La Presidenta recordó que en la primera etapa se entregaron 20 mil pesos a cerca de 100 mil familias, aunque reconoció que en tres localidades de Hidalgo aún no se ha completado la entrega debido a la falta de acceso carretero.

Sin embargo, destacó que el personal de la Secretaría del Bienestar ha llegado “hasta el último rincón caminando” para entregar los recursos.

En esta segunda fase, el monto del apoyo dependerá del nivel de daño en las viviendas, y también se otorgarán recursos adicionales para pequeños comercios y parcelas afectadas por las lluvias.

Asimismo, Sheinbaum anunció que el gobierno federal avanza en los procesos de reubicación para familias que habitan en zonas de alto riesgo, donde los ríos podrían desbordarse nuevamente.

“Hay muchísimas personas que están pidiendo la reubicación porque saben que si vuelve a crecer el río, volverán a tener problemas. La reubicación se hace con el consentimiento de las familias, nadie será obligado”, afirmó.

La mandataria explicó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) será la encargada de los proyectos de reubicación, los cuales recibirán una reorientación presupuestal en 2026 dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Además, quienes estén afiliados al Infonavit podrán acceder a esquemas especiales para reconstruir o trasladar sus hogares.

mahc/apr