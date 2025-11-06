“Porque hay un pueblo unido”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no va a haber intervención de Estados Unidos en México, ante dichos del mandatario estadounidense Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó otra vez que en caso de injerencismo se cuenta con el himno nacional mexicano: “Un soldado en cada hijo te dio”.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos, no va a haber sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano, mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo”, expresó la Mandataria federal.

Agregó que se ha privilegiado el diálogo y se cuenta con un marco de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos que no incluye, bajo ninguna circunstancia, el injerencismo y la intervención, sino la colaboración y la cooperación.

“México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parte siempre, en nuestro movimiento y a quien representamos, es al pueblo de México, de la no intervención.

“Además, ya lo dije una vez aquí: Si llegara a haber una amenaza real [...] pues tenemos el himno nacional, ´un soldado en cada hijo te dio´”, comentó.

