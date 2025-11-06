Más Información

Una jueza federal reactivó la orden de aprehensión que se libró contra el contralmirante de la Marina, , por el caso del huachicol fiscal, que tiene a su hermano Manuel Roberto, en la cárcel.

Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, declaró al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sustraído de la acción de la justicia y dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar el mandamiento judicial en el que se le acusa del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024.

Lo anterior, en virtud de que no acudió a comparecer y además de que en el amparo que promovió se le negó la suspensión definitiva y se declaró sin materia el incidente de suspensión derivado del mismo.

Por lo que, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez lo declaró prófugo de la justicia y ante la necesidad de cautela, reactivó la orden de aprehensión que había sido congelada derivado del amparo que interpuso la defensa de Fernando Farías.

La juzgadora señaló que los elementos que lleven a cabo la aprehensión

de Fernando Farías Laguna, deberán recluirlo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, e informarlo al Centro de Justicia Penal Federal, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación para que solicite la audiencia inicial respectiva.

Asimismo, señaló que los agentes designados para el cumplimiento del

mandamiento judicial, deberán entregar una copia del mismo a Farías Laguna, a efecto de que tenga conocimiento del motivo de su detención.

