En dos acciones operativas en Sinaloa, el gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.
En Mazatlán fueron capturados Juan Carlos “N”, alias “Calamaco”, y Jesús “N”, relacionados con delitos de homicidio y venta de droga.
En Culiacán se detuvo a tres hombres armados vinculados también con hechos violentos en la entidadEn ambas acciones se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.
