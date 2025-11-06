Más Información
Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura
Aseguran alrededor de 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán; sube a 51 el tonelaje total en lo que va del sexenio
Omar García Harfuch informó que, en una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína. Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes.
En breve más información...
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]