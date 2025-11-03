Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Con sombrero blanco, Salinas Pliego lamenta asesinato de Carlos Manzo; “qué puede ser más importante que eso”, dice

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

SSC remite más de mil motocicletas durante las Rodadas del Terror en la CDMX

“Hay que estar un paso adelante de la delincuencia”: entrevista a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Lisboa. La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, con la colaboración del y Estados Unidos, interceptaron en los últimos días en el océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1,7 con destino a la península ibérica, informó este lunes la PJ en un comunicado.

En el semisumergible iban cuatro tripulantes junto con la , cuyo destino final eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

En la operación, bautizada como "El Dorado", también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de Estados Unidos, la agencia antidroga y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias fueron posibles gracias a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por ocho Estados miembros de la UE -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal- para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

