Más Información

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Dan 12 años de prisión a huachicolero en Hidalgo; fue detenido con más de 42 mil litros de petróleo crudo

Dan 12 años de prisión a huachicolero en Hidalgo; fue detenido con más de 42 mil litros de petróleo crudo

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

El gobierno de le dijo al Congreso esta semana que no necesita su aprobación para atacar a los presuntos en América Latina, reportó el medio The Washington Post.

El Post describe que T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la administración Trump, hizo estas declaraciones ante un pequeño grupo de legisladores esta semana.

El mensaje se da luego de que Trump haya declarado que, tras los ataques contra presuntas narcolanchas en y el Pacífico que han dejado más de 60 muertos, pueden seguir acciones por tierra. Apenas, en la semana, medios dijeron que EU estaba listo para atacar Venezuela, algo que negó Trump el viernes.

Lee también

El Post recuerda que "el presidente necesita la aprobación de los legisladores para un conflicto militar prolongado según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que se aprobó tras la guerra de Vietnam para evitar otro conflicto prolongado y no declarado".

No obstante, "Gaiser afirmó que la administración no creía que los ataques cumplieran con la definición de hostilidades según la ley y que no tenía intención de solicitar una prórroga de un plazo ni la aprobación del Congreso para las acciones en curso, según tres personas familiarizadas con el asunto". “La administración parece estar ignorando el límite de 60 días”, dijo un alto asesor del Congreso.

El Post recuerda que tras el anuncio del gobierno al Congreso el 4 de septiembre sobre el ataque a un presunto barco narcotraficante en el Caribe dos días antes, comenzó a correr un plazo de 60 días. A este ataque le siguieron otros tantos, con un saldo de decenas de muertos hasta la fecha.

Lee también

Donald Trump, ataques en El Caribe. (05/10/25) Foto: Archivo
Donald Trump, ataques en El Caribe. (05/10/25) Foto: Archivo

Otro alto funcionario de la administración dijo que la Resolución sobre Poderes de Guerra no se refería a la situación actual, porque, “incluso en su interpretación más amplia… [se ha entendido] que se aplica a poner a miembros del servicio estadounidense en peligro”.

Afirmó, en un correo electrónico, que "la operación consiste en ataques de precisión llevados a cabo principalmente por vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques de la Armada en aguas internacionales a distancias demasiado grandes como para que las tripulaciones de los buques atacados pongan en peligro al personal estadounidense".

El funcionario añadió que “las operaciones cinéticas en curso no alcanzan el nivel de 'hostilidades'”.

Lee también

Gobierno podría usurpar la autoridad del Congreso, alertan

“Lo que están diciendo es que cada vez que el presidente usa drones o cualquier arma de largo alcance contra alguien que no puede defenderse, no se trata de hostilidades”, dijo Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado y actual asesor principal del programa para Estados Unidos del International Crisis Group. “Es una afirmación descabellada sobre la autoridad ejecutiva”.

Si el gobierno ignora el plazo del lunes, dijo, “estará usurpando la autoridad del Congreso sobre el uso de la fuerza militar”. Según la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra.

Según expertos, "la afirmación de que la administración no está sujeta a la Resolución sobre Poderes de Guerra ni obligada a solicitar el permiso del Congreso para continuar su campaña es coherente con la agresiva expansión de poderes de a expensas de las otras dos ramas del gobierno".

Según el Post, "varios legisladores afirmaron el jueves que el Pentágono transmitió que no necesitaba saber la identidad de las personas atacadas ni si los fallecidos se dedicaban al narcotráfico".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda