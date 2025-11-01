Más Información

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Dan 12 años de prisión a huachicolero en Hidalgo; fue detenido con más de 42 mil litros de petróleo crudo

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó este sábado la acusación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que las organizaciones criminales de ofrecen hasta por asesinar a agentes de EU.

En Truth Social, el mandatario estadounidense reposteó el mensaje del Departamento y escribió: "¡Qué mal!".

Los pagos aumentan según el rango y las acciones tomadas, señala la dependencia, por ejemplo, 2 mil dólares por recopilar inteligencia o investigar y publicar información de identificación personal y privada de un individuo u organización en Internet sin su consentimiento, en este caso de los agentes (incluidas fotografías y detalles familiares).

Según la acusación, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestro o agresiones no letales a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), y hasta 50 mil dólares por asesinato de altos funcionarios.

El DHS agregó que los agentes de ICE se enfrentan a un aumento de más del 1000% en las agresiones en su contra.

