El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó este sábado la acusación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que las organizaciones criminales de México ofrecen hasta 50 mil dólares por asesinar a agentes de EU.
En Truth Social, el mandatario estadounidense reposteó el mensaje del Departamento y escribió: "¡Qué mal!".
Los pagos aumentan según el rango y las acciones tomadas, señala la dependencia, por ejemplo, 2 mil dólares por recopilar inteligencia o investigar y publicar información de identificación personal y privada de un individuo u organización en Internet sin su consentimiento, en este caso de los agentes (incluidas fotografías y detalles familiares).
Según la acusación, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestro o agresiones no letales a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), y hasta 50 mil dólares por asesinato de altos funcionarios.
El DHS agregó que los agentes de ICE se enfrentan a un aumento de más del 1000% en las agresiones en su contra.
