Washington.- El activó este jueves su Equipo Regional de Respuesta y Asistencia en Casos de Desastre (DART) para atender los daños provocados por el en el Caribe.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el equipo enviado, conformado por "docenas" de agentes, lidera la respuesta humanitaria con una labor que consiste en evaluar la situación sobre el terreno, identificar las necesidades prioritarias y coordinar la asistencia a las poblaciones afectadas en Jamaica, Haití, las Bahamas y Cuba.

El equipo está compuesto por expertos en gestión de desastres de todo el Departamento de Estado y cuenta con la colaboración de dos equipos urbanos de búsqueda y rescate provenientes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

El Departamento de Estado subrayó "la solidaridad" de Estados Unidos con los pueblos caribeños ante los impactos del huracán y destacó que se mantiene preparado para entregar de manera rápida suministros de emergencia a las comunidades más afectadas.

Una mujer observa una casa afectada paso del huracán Melissa este miércoles, en la Parroquia de Saint Ann en el condado de Middlesex, en Jamaica. FOTO: RUDOLPH BROWN. EFE
Una mujer observa una casa afectada paso del huracán Melissa este miércoles, en la Parroquia de Saint Ann en el condado de Middlesex, en Jamaica. FOTO: RUDOLPH BROWN. EFE

¿Qué afectaciones dejo el huracán Melissa?

La Dirección de Protección Civil (DPC) de Haití reportó que al menos 24 personas murieron durante el paso del huracán Melissa por Haití, 20 fallecieron ayer en una riada en La Digue, en el municipio de Petit-Goave, al sur de Puerto Príncipe; otra persona murió en el departamento de Artibonite y tres perdieron la vida la semana pasada.

Mientras que en Jamaica, Melissa que impactó la isla como categoría 5, provocó cuatro muertes directas y tres en los preparativos ante el huracán, más del 70% de los clientes de la red eléctrica continúan sin servicio, daños en infraestructuras, hospitales, aeropuertos y 134 carreteras bloqueadas.

Finalmente en Cuba, el presidente, Miguel Díaz-Canel, habló de "daños cuantiosos" en una "madrugada muy compleja" con 735 mil personas evacuadas o protegidas en las seis provincias que estuvieron bajo alarma ciclónica Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey.

xcg/mgm

