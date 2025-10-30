Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

AICM reanuda operaciones de aterrizaje y despegue tras presencia de niebla

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

La Habana. La (OPS) informó que donó a Cuba más de 2.6 toneladas de suministros médicos esenciales para asistir a las zonas azotadas por el intenso huracán "Melissa", que impactó gravemente el oriente de la isla.

El cargamento de ayuda humanitaria incluye kits de emergencia con medicinas, material médico y quirúrgico para atender a 5 mil personas, tabletas de cloro para potabilizar agua, equipos eléctricos, mochilas médicas, tiendas de campaña y tanques de almacenamiento de agua, entre otros, informó la OPS en un comunicado.

"Estos insumos médicos permitirán mantener la atención básica en salud, garantizar el acceso a agua segura y reducir los riesgos sanitarios inmediatos tras el impacto del huracán Melissa", señaló el representante de la OPS/OMS en Cuba, Mario Cruz Peñate.

Un hombre trabaja en un techo a mitad de una calle de Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE
Un hombre trabaja en un techo a mitad de una calle de Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

En paralelo, la organización refirió que está gestionando la adquisición de emergencia de generadores eléctricos adicionales, mosquiteros y más tabletas de cloro para un posible segundo envío a Cuba.

Esa contribución estará destinada a reforzar la respuesta sanitaria y prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y otras arbovirosis, y enfermedades de transmisión por el agua, cuyo riesgo aumenta tras eventos meteorológicos de gran magnitud, explica la nota.

Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron a principios de este mes un "incremento en todos los territorios del país" de los casos de dengue, chikunguña y oropouche, tres enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos que se han extendido en la isla.

La OPS dijo que está coordinando con el Ministerio de Salud Pública y la Defensa Civil de Cuba las acciones de evaluación de daños, reorganización de servicios y control epidemiológico en las zonas afectadas por Melissa.

En los últimos días también han llegado a Cuba donativos y recursos de emergencia de agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y la UNICEF para apoyar la recuperación de los daños ocasionados por el meteoro que cruzó de sur a norte el oriente del país con la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson (de 5).

Otras contribuciones internacionales se han sumado por parte de las embajadas de Noruega y Alemania en la Habana que ha anunciado donativos de 400 mil y 330 mil dólares, respectivamente, a través del Fondo para Emergencias de las Naciones Unidas (UNCERF), para asistir a los damnificados cubanos.

