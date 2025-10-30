Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

Banco de niebla afecta despegues y aterrizajes en el AICM

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, , reconoció que el presidente de Argentina, , necesitó un impulso para que su partido, La Libertad Avanza (LLA) ganara las elecciones legislativas del pasado domingo.

"Uno de nuestros grandes aliados en Sudamérica, el presidente Milei, necesitaba un impulso para enfrentarse a las elecciones", dijo Bessent en una entrevista en la cadena Fox News sobre los recientes comicios en los que Milei se impuso en los territorios más importantes y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de , donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre.

El secretario defendió el acuerdo económico entre y Buenos Aires por el que se estableció una -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por valor de 20 mil millones con EU.

Ambos países trabajan en otro instrumento de apoyo por el mismo valor, que elevaría a unos 40 mil millones de dólares en total el soporte financiero al país latinoamericano.

"No se ha gastado dinero. Proviene del Fondo de Estabilización Cambiaria, que puedo utilizar de forma unilateral. Por eso pude hacerlo", afirmó Bessent después de que algunos legisladores demócratas denunciaran que la Administración de está ayudando a mientras el Gobierno federal de EU está cerrado.

Según dijo, su objetivo es ayudar a los argentinos, quienes, tras la cooperación de estadounidense, quieren "mayoritariamente el".

El secretario del Tesoro aprovechó para arremeter contra lospor mantener el cierre del Gobierno, que este miércoles está en su trigésimo día, y para pedirles que voten a favor de reabrirlo temporalmente.

ss/mcc

