El gobierno del presidente Javier Milei logró salir airoso y se mantiene de pie tras la elección legislativa en Argentina, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante a Milei. En un resultado que causó sorpresa, La Libertad Avanza logró una amplia victoria a nivel nacional con 40.84% y hasta pelea por ganar la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, donde el 7 de septiembre pasado perdió por 13 puntos en los comicios locales.

Las claves del triunfo libertario estuvieron en la remontada en la provincia de Buenos Aires, los éxitos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde compitió en alianza con el Pro, el oficialismo porteño desde 2007.

La Libertad Avanza se impone en los siguientes distritos: la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En la provincia de Buenos Aires hay un escenario de paridad, aunque Diego Santilli, el reemplazante de José Luis Espert al frente de la boleta, podría quedarse con el primer puesto.

Fuerza Patria, la coalición política peronista y progresista, no logró mantener la ventaja que había obtenido el 7 de septiembre en Buenos Aires. Esta merma obedecería a la pasividad de los intendentes bonaerenses, que decidieron movilizar fuerte cuando el distrito propio estuvo en juego. El resultado bonaerense reaviva la interna peronista camino a 2027.

El Partido Justicialista (PJ) ratificó su dominio en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y La Pampa, aunque por márgenes menores a lo esperado.

La alianza Provincias Unidas, que debutó en 14 distritos a partir de un acuerdo de seis gobernadores sin referencia nacional, no logró romper la polarización y se dificulta su plan de construir una plataforma sólida para competir por la presidencia en 2027. Ni siquiera lograron ganar en territorio propio.

El tercer puesto a nivel nacional sería para el Frente de Izquierda, que pone en juego cuatro de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados.

Cuando se proyecta el resultado electoral sobre la futura conformación parlamentaria, el balance es positivo para el oficialismo. La renovación del Senado ofrece un buen panorama porque no renueva bancas y sumará ahora escaños, aunque seguirá sin tener el control de la cámara. La misma lógica se impone en Diputados, donde engrosará su representación desde el 10 de diciembre y podría alcanzar junto a sus socios el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales y quedaría a tiro de negociación para acceder al quórum para iniciar las sesiones y tratar las grandes reformas que están en la carpeta oficial. La clave entonces estará en el lote de los legisladores del medio, que son quienes definirán el quorum y la suerte de los proyectos.

Participación y boleta única

Las elecciones confirmaron el proceso de retracción de los electores que se verificó este año en los ocho distritos que ya fueron a las urnas, donde el promedio de participación fue de 58%. La Cámara Nacional Electoral informó que votó casi el 68% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

