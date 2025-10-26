Más Información

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Gran Premio de México 2025 - EN VIVO - Fórmula 1

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Caen sospechosos del robo de joyas del Louvre; uno intentaba huir del país

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Comisión para los desaparecidos ofrece su ayuda a México

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Cártel Michoacán Nueva Generación perpetra ataque armado en La Ruana

Buenos Aires. Nueve personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de , en el noreste del país.

El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El ómnibus, en el que viajaban unas 50 personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

La Policía de Misiones, que en un principio reportó dos muertos, informó que la cifra de fallecidos ascendió a nueve, tres mujeres y seis hombres, y confirmó sus identidades.

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.

En el lugar continúa trabajando La Policía de Misiones con equipos de rescate, peritos de criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de y otros organismos del Gobierno provincial.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del ómnibus fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde aún permanecen personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del ómnibus no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la provincial "trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes".

El ómnibus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.

