Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Torean ambulantes en el Cetram Indios Verdes

Torean ambulantes en el Cetram Indios Verdes

Piden que retiren a juez del caso de Kimberly

Piden que retiren a juez del caso de Kimberly

Por lo menos 15 pasajeros de un ómnibus murieron por un accidente de tránsito en el estado brasileño de (noreste), debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.

El siniestro se produjo en una ruta el viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

En una nota, la policía de tránsito en Pernambuco indicó que "las causas del accidente están siendo investigadas".

Lee también

Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y 4 hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

"Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP

Visa de turista. Foto: iStock

Primer paso para tu visa americana de turista: Qué es el formulario DS-160 y cómo llenarlo

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026. FOTO: iStock / Wachiwit

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Visa láser/ iStock/rarrarorro

¿Puedo viajar a Estados Unidos sólo con la BCC (Tarjeta de Cruce Fronterizo)?