Más Información
Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”
Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo
Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos
Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa
Por lo menos 15 pasajeros de un ómnibus murieron por un accidente de tránsito en el estado brasileño de Pernambuco (noreste), debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.
El siniestro se produjo en una ruta el viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.
En una nota, la policía de tránsito en Pernambuco indicó que "las causas del accidente están siendo investigadas".
Lee también Corte Suprema de Brasil reabre investigación contra Bolsonaro por injerencia en la Policía Federal
Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y 4 hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.
Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.
El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.
"Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.
Detienen a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola en EU; es acusada del homicidio de "El Chato", operador de los Arellano Félix
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]