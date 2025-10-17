Más Información
"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado
Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo
Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo
Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa
SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos
Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia
La modelo sinaloense Vanessa Gurrola fue detenida el pasado 9 de octubre en Estados Unidos, acusada por el delito de homicidio en primer grado, en agravio de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, operador del Cártel de los Arellano Félix.
“El Chato” fue encontrado sin vida, la noche del 17 de febrero de 2024, en la zona residencial de University City, en San Diego, California, reportaron medios locales.
Vanessa Gurrola, de 32 años, mantenía una relación cercana con “El Chato”, por lo que ya se encuentra recluida en el centro de detención de Las Colinas, después de que el Departamento de Policía de San Diego presentara la acusación formal el 10 de octubre, al día siguiente de su detención, indicó el medio La Voz Arizona.
Lee también Trump libera al exrepresentante de EU George Santos; condona sentencia por caso de fraude federal
Gurrola está en espera de su primera audiencia judicial, la cual está programada para el 20 de octubre, reportó La Voz Arizona.
Vanessa suma 1,4 millones de seguidores en Instagram y ha ganado notoriedad en redes sociales, por su trabajo como modelo y por su parecido con Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En septiembre de 2024, la modelo apareció en volantes arrojados desde una avioneta en Sinaloa, donde se le señalaba de colaborar con “Los Chapitos”.
Vanessa Gurrola alcanzó notoriedad tras ser reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011 y consolidó una carrera como modelo e influencer.
Lee también "Se ve guapísimo": Trump elogia a Zelensky por su traje "con mucho estilo"
Trump reitera petición a la Corte para el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago; se intensifica conflicto con gobernadores demócratas
as/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]