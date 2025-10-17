Más Información

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo

Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

La modelo sinaloense Vanessa Gurrola fue detenida el pasado 9 de octubre en Estados Unidos, acusada por el delito de homicidio en primer grado, en agravio de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, operador del .

“El Chato” fue encontrado sin vida, la noche del 17 de febrero de 2024, en la zona residencial de University City, en San Diego, California, reportaron medios locales.

Vanessa Gurrola, de 32 años, mantenía una relación cercana con “El Chato”, por lo que ya se encuentra recluida en el centro de detención de Las Colinas, después de que el Departamento de Policía de San Diego presentara la acusación formal el 10 de octubre, al día siguiente de su detención, indicó el medio La Voz Arizona.

Lee también

Gurrola está en espera de su primera audiencia judicial, la cual está programada para el 20 de octubre, reportó La Voz Arizona.

Vanessa suma 1,4 millones de seguidores en Instagram y ha ganado notoriedad en redes sociales, por su trabajo como modelo y por su parecido con Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En septiembre de 2024, la modelo apareció en volantes arrojados desde una avioneta en Sinaloa, donde se le señalaba de colaborar con “Los Chapitos”.

Vanessa Gurrola alcanzó notoriedad tras ser reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011 y consolidó una carrera como modelo e influencer.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

as/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP

Visa de turista. Foto: iStock

Primer paso para tu visa americana de turista: Qué es el formulario DS-160 y cómo llenarlo

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026. FOTO: iStock / Wachiwit

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Visa láser/ iStock/rarrarorro

¿Puedo viajar a Estados Unidos sólo con la BCC (Tarjeta de Cruce Fronterizo)?