Los taxis por aplicación operan con normalidad en zonas restringidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que recogen a los pasajeros afuera de las bahías designadas específicamente para ello, debido a las obras para modificarlas.

Desde el pasado 12 de marzo, el AICM aplicó un operativo para restringir la operación de las unidades de plataforma dentro de la terminal área ante la exigencia de los taxis permisionarios porque acusaron una competencial desleal por los precios.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL martes y miércoles, se constató la ausencia de la Guardia Nacional en la Terminal 1, quienes son quienes multan a los vehículos de aplicación, por lo que los usuarios solicitaban a éstos en las distintas salidas.

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En la puerta 8 se observó cómo decenas de viajeros abordaban taxis vía plataforma, cuyos conductores bajaban para abrir la cajuela y volvían a subir para retirarse.

“Ahorita ya se relajó, no sabía decirte qué pasó pero sí, ya nos dejan trabajar, es eso, estamos trabajando, nada más”, comentó un conductor mientras tomaba un viaje en la Terminal 1.

Si bien había tres grúas de plataforma utilizadas para remover los autos cuyos conductores ignoran las llamadas de atención de elementos de la Guardia Nacional de no operar en el AICM y hacerlo en las bahías, no se observaron patrullas de la corporación en la Terminal 1.

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Mientras que la bahía para ascenso y descenso de pasajeros de Uber y otras plataformas de la Terminal 1 ya está terminada, la mañana del martes estaba cerrada porque se pintaron las señalizaciones en el piso, indicó personal del aeropuerto capitalino.

Incluso ya se instalaron señalizaciones en la zona donde están las entradas a la Terminal 1 que indican la ubicación de la bahía para taxis ajenos al aeropuerto.

En tanto que en la Terminal 2 se observó que la bahía de ascenso, ubicada sobre el Eje 1 Norte, sigue en obras. Una cuadrilla de trabajadores seguía adecuando la estación para taxis.

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Una mujer que pidió un taxi vía aplicación comentó que salió desde la Terminal 2 para no tener problemas para abordar el auto. “Ya ni sé, soy honesta, decían que ya no se podían usar estos taxis adentro, por eso salí, aquí ya lo pido y a la segura”, comentó.

El conductor del Uber dijo que tomó el viaje ya que le indicaba que el punto de encuentro era fuera del aeropuerto.

“Ya nada más que terminen de remodelar para poder hacer uso de la parada [bahía]”, añadió.

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En el interior de la Terminal 2, se observó a policías asignados para agilizar el tránsito dar indicaciones a los conductores de Uber para estacionarse y recoger a los pasajeros.

El miércoles la situación fue similar. Viajeros señalaron que actualmente se sienten más cómodos y con menor presión para abordar las unidades.

“Antes sí me sentía perseguida cuando pedía el Uber, hasta fingía que eran familiares cuando llegaban por mí, para evitar problemas”, relató a EL UNIVERSAL Alejandra Félix, quien llegó desde Torreón a la Ciudad de México.

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Aida Silveira, quien llegó junto con su esposo Félix desde Ciudad Juárez, comentó que aunque nunca fingieron que los conductores eran sus familiares, sí debían caminar varias calles para abordar un vehículo sin inconvenientes.

Natalia Jiménez, también procedente de Ciudad Juárez, coincidió en que actualmente hay una mayor sensación de tranquilidad al momento de utilizar taxis por aplicación en las inmediaciones del aeropuerto.

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