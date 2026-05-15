El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento, no hay abastecimiento de agua potable en la Terminal 1.

Esto debido a que se encuentra cerrado el sistema hidroneumático que da abastecimiento de agua potable a dicha terminal, por lo que el suministro se encuentra suspendido.

“Se trabaja en su inmediato restablecimiento y se da apoyo momentáneo con personal de limpieza en los núcleos sanitarios.

“Extendemos una disculpa a usuarios y pasajeros por los inconvenientes ocasionados”, indicó el AICM, en su cuenta de la red social X.

#AICMinforma:

Por trabajos de mantenimiento, se encuentra cerrado el sistema hidroneumático que da abastecimiento de agua potable a la terminal 1, por lo que el suministro se encuentra suspendido.

Se trabaja en su inmediato restablecimiento y se da apoyo momentáneo con personal… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 15, 2026

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