Con dos aeropuertos, la Ciudad de México superó apenas el volumen de pasajeros de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

El tráfico combinado entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sumó 51.7 millones de pasajeros el año pasado, sólo 2.8% por encima del máximo transportado sólo por el AICM en 2019, que fue de 50.3 millones de pasajeros.

Las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) indican que ahora se necesitan dos aeropuertos para transportar la misma cantidad de personas que en 2019.

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Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, dijo que, ante la limitación de vuelos en el AICM, el AIFA debería impulsar más tráfico de pasajeros.

Sin embargo, pese a los esfuerzos que el gobierno federal hizo en 2022, limitando operaciones en el AICM, trasladando vuelos de carga al AIFA en 2023, relanzando a Mexicana de Aviación y proponiendo permitir vuelos de cabotaje para que aerolíneas extranjeras hicieran vuelos nacionales (lo que generó un rechazo del sector), el AIFA ha crecido lentamente y el año pasado transportó a apenas 7 millones 58 mil pasajeros.

“Hoy, con dos aeropuertos, estamos prácticamente igual que siete años atrás”, apuntó.

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Fuente: ACI-LAC y AFAC

Sistema aeroportuario

Cojuc considera que se requieren varias condiciones para que despunte y aprovechar la infraestructura de las tres terminales: AICM, AIFA y Aeropuerto de Toluca.

Primero, incrementar las operaciones por hora en el AICM para que pueda llegar a casi 50 millones de pasajeros anuales, y consolidarlo como aeropuerto de operaciones internacionales.

También dar más incentivos a aerolíneas nacionales para que operen en el AIFA, como se hizo con Volaris e Interjet, cuando iniciaron operaciones en Toluca.

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Por último, fortalecer la conectividad entre los tres para que la población tenga mayor oferta y elija el que le convenga.

Cojuc ejemplificó con los cinco aeropuertos que operan en Londres: Heathrow es el de lujo, con más operaciones internacionales, conectividad con el resto del mundo y una aerolínea bandera, que es British Airways, mientras que en Gatwick y Stansted operan aerolíneas de bajo costo, y el de Londres City es para viajes de negocios.

Erándeni Calderón, especialista en derecho aeronáutico y directora de la licenciatura en Aviación de la Universidad Regional del Norte, dijo que, para superar los 50 millones de pasajeros transportados en 2019, se le tiene que quitar el “techo de cristal” al AICM, pues mediante decretos han disminuido sus operaciones.

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“Tenemos un techo de cristal desde 2022, cuando se emitió el primer decreto de reducción de operaciones, de 61 a 52 por hora, y luego en agosto de 2023, de 52 a 43”, explicó.

En su opinión, para detonar el tráfico de pasajeros se debe invertir en mayor infraestructura en las pistas del AICM e incluso construir una tercera terminal, así como mejorar los accesos, algo necesario en el caso del AIFA. También se debe resolver la limitación de vuelos a Estados Unidos que ordenó el Departamento de Transporte de ese país el año pasado desde el AIFA.

“Si la autopista está tomada y es un problema llegar, buscas alternativas para no llegar a ese aeropuerto. El Tren Suburbano apenas se estrenó, pero lo estuvimos esperando tres años. A veces es muy complicado llegar al AIFA, así como salir de ahí, pero apenas tenemos esta conexión intermodal.

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“Si desde un principio hubiéramos tenido el Suburbano, a lo mejor más gente lo utilizaría”, dijo.

Cojuc agregó que, si se hubieran limitado las operaciones del AICM a 52 por hora, con los aviones más grandes que operan este año se superaría el volumen de 50 millones de pasajeros en el Benito Juárez.

“Para alcanzar 48 millones de pasajeros en 2026, es decir, los niveles, el AICM necesita un crecimiento promedio de 10% en los tres trimestres restantes”, detalló.

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Según fuentes del sector, la AFAC está próxima a autorizar un crecimiento a 46 aterrizajes y despegues por hora en el AICM para verano e invierno 2026.

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cdm