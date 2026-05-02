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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que este sábado se reportó una posible amenaza de bomba en la Terminal 1, el cual fue presentado por la aerolínea Viva Aerobus.
De acuerdo con la terminal aérea capitalina, el reporte fue relacionado con el avión matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.
El AICM refirió que luego de una revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, no se encontraron indicios de presencia de algún artefacto explosivo.
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En la revisión participó personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM.
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