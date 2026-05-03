Zumpango, Méx.— La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A de C.V lanzó una convocatoria de licitación de carácter nacional electrónica para la contratación de un Asesor Externo de Seguros, en la que participan seis firmas y cuyo fallo será dado a conocer este lunes 4 de mayo. Con ello, buscan identificar los riesgos asegurables, los bienes asegurables y determinar las coberturas adecuadas, entre otros.

El AIFA precisó que requiere la contratación para colaborar en el seguimiento de las actividades de Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales 2026, así como en la integración y elaboración del Programa Anual de Aseguramiento Integral del AIFA para 2027, además del acompañamiento en materia de seguros y fianzas para el AIFA.

En la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX, fueron registradas seis proposiciones de las empresas ACMES, Agente de Seguros y de Fianzas S.A de C.V; Chávez y Asociados Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V; Grupo Cidar Businees Brokers, Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V; Intermediación Nexus, Agente de Seguros y de Fianzas S.A de C.V; Proasegurado Asesores, Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V; y Reune, Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V.

Las propuestas económicas van desde un millón 160 mil pesos hasta 5 millones 430 mil 804.48 pesos. La que resulte elegida después de una evaluación, será dada a conocer el 4 de mayo, a las 9:00 horas, a través de la plataforma Compras MX.

El servicio se prestará a partir del día hábil siguiente de la comunicación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

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