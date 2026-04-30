Autoridades detuvieron a una persona de nacionalidad peruana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por llevar diferentes lienzos con una sustancia ilícita entremezclada con la pintura.

La Secretaría de Marina (Semar) detalló que, derivado de la inspección, agentes de seguridad detectaron irregularidades en la composición y estructura de dichos lienzos, debido a lo cual se le aplicó una prueba química con el fin de identificar esta sustancia.

El resultado fue positivo a posible cocaína, por lo que el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que confirmará la sustancia y definir la pena.

Autoridades detectaron posible cocaína entremezclada con pintura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Especial

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La operación contra la entrada y traslado de drogas es encabezado por parte de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Autoridades detectaron posible cocaína entremezclada con pintura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Especial

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