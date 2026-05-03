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Un avión de United Airlines chocó este domingo contra un poste de luz y alcanzó a golpear a un camión de entregas, cuando se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en , reportó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Un video grabado con un teléfono móvil parece mostrar al vuelo UA169, un Boeing 767 procedente de (Italia) con 221 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, sobrevolando a baja altura la autopista antes de aterrizar poco después de las 14:00 horas.

"Durante su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Newark, el vuelo 169 de United entró en contacto con un poste de luz. La aeronave aterrizó sin incidentes, rodó hasta la puerta de embarque con normalidad y ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Nuestro equipo de mantenimiento está evaluando los daños sufridos por la aeronave e investigaremos cómo ocurrió esto", declaró la aerolínea, en parte, en un comunicado.

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La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó de que el avión se dirigía a la pista 29 cuando chocó contra el poste, causando daños al poste y a un camión con remolque que circulaba en dirección sur por la autopista. El conductor fue trasladado al hospital con heridas leves y posteriormente recibió el alta, reportó CBS News. El avión sufrió daños menores.

"Nuestro equipo de mantenimiento está evaluando los daños sufridos por la aeronave e investigaremos cómo se produjo este incidente", dijo United Airlines en un comunicado. "Llevaremos a cabo una rigurosa investigación de seguridad aérea sobre el incidente y, como parte del proceso, se ha retirado del servicio a nuestra tripulación".

La gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, agradeció en sus redes sociales "que el avión haya aterrizado sin incidentes y que todos los pasajeros y la tripulación se encuentren ilesos".

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El personal del aeropuerto inspeccionó la pista en busca de escombros y las operaciones normales se reanudaron rápidamente, añadió la Autoridad Portuaria.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha iniciado una investigación sobre el incidente del domingo.

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