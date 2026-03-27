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Hanalei, Hawái.- Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas luego de que un helicóptero turístico se estrelló el jueves por la tarde en una playa remota de la isla hawaiana de Kauai, dijeron las autoridades.
En el momento del accidente en la playa Kalalau, a bordo del aparato iban un piloto y cuatro pasajeros, indicó el Departamento de Bomberos de Kauai. La playa se encuentra en la costa de Na Pali, en el norte de Kauai, a la que solo se puede acceder a pie o en barco.
La policía reportó que tres personas murieron y otras dos fueron trasladadas al Centro Médico Wilcox para recibir tratamiento. Un correo electrónico enviado al centro médico solicitando información sobre el estado de los pacientes no obtuvo respuesta.
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De acuerdo con las autoridades, el aparato estaba operado por Airborne Aviation, una compañía de helicópteros que realiza recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai. Airborne anuncia un “tour de aventura para quienes buscan emociones fuertes” con capacidad para hasta cuatro personas.
Se envió un email a la compañía solicitando comentarios.
Los recorridos en helicóptero son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali.
Derek Kawakami, alcalde de Kauai, agradeció la labor coordinada de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las agencias locales de policía, bomberos y seguridad.
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“Aquí en Kauai, cada vez que alguien pone un pie en nuestro territorio es uno de los nuestros, lo tratamos como uno de los nuestros, es parte de nuestra familia, y nuestros socorristas actúan con ese espíritu en mente”, dijo en una entrevista con Hawaii News Now.
En julio de 2024, un helicóptero turístico se estrelló en Kauai y el piloto y dos pasajeros fallecieron. El aparato se desintegró en pleno vuelo después de encontrar turbulencias, que hicieron que las palas del rotor principal golpearan el fuselaje, según la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
mcc
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