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Bogotá. Un avión de carga de la Fuerza Aérea colombiana, con más de un centenar de personas, en su mayoría militares, a bordo se estrelló poco después de despegar el lunes en el suroeste de , informó el ministro de Defensa del país. Al menos una persona murió y 77 resultaron heridas.

El ministro de Defensa, , señaló en X que el “trágico accidente” ocurrió en Puerto Leguízamo, un municipio remoto de la provincia amazónica de Putumayo, que limita con y . Imágenes compartidas en internet por medios locales muestran una nube negra de humo elevándose desde un campo donde se estrelló el avión, y un camión con soldados que se apresuraba hacia el lugar.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, dijo a Caracol Televisión que había "más de cien pasajeros, en su mayoría militares", en el avión.

Un balance actualizado de las Fuerzas Militares, compartido por el presidente Gustavo Petro en X, cifra un muerto y 77 heridos hasta el momento. La situación de otras 43 personas aparece como "pendiente".

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Señaló que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo el fue perdiendo altitud, antes de estrellarse.

Sánchez indicó que se enviaron al sitio y que la causa del accidente aún no ha sido determinada.

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“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, escribió Sánchez.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte que voluntarios de esa organización en el , "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la ", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

El Ministerio de Defensa difundió videos del rescate de efectivos. En un comunicado, señaló que "una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente". Destacó que "de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

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"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", agregó el ministro de Defensa.

Por su parte, el presidente colombiano, , lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.

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