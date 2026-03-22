La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) puso en marcha el primer Batallón de Respuesta a Emergencias (BRE) que cuenta con sistemas de inhibición antidron tanto móviles y semifijos.

Esto para garantizar la seguridad de los asistentes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026; en el Estadio Azteca, Ciudad de México, Estadio Akron, municipio de Zapopan al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco y Estadio BBVA, municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En el caso de los inhibidores móviles se tiene el SkyFend Hunter, tipo fusil que permite a los uniformados desplazarse hacia un punto donde exista alguna amenaza y efectuar la inhibición de manera direccional y se requiere conocer la ubicación de un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT sigla en inglés).

Defensa pone en marcha el Batallón de Respuesta a Emergencias (22/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Lee también Suprema Corte atrae caso de huachicol fiscal; va por analizar interés fiscal del SAT en delitos de contrabando

De acuerdo a su ficha técnica el SkyFend Hunter tiene un rango de interferencia de tres kilómetros y cubre el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), entre otros.

También está el antidrón portátil Hikvision, que corta la comunicación entre el dron y el control remoto, en tanto el SkyFend Hunter, es inhibidor, se opera con un mínimo de dos personas. Ambos equipos se usan de manera conjunta.

En tanto los sistemas semifijos se instalan en puestos o centros de monitoreo, cuentan con pantallas de control, conformado por el aparato de inhibición y el domo que es de localización.

Lee también Con exhorto a Profeco, diputados buscan “blindar” economía familiar en el Mundial 2026; buscan evitar alzas excesivas

En las áreas de adiestramiento del Campo Militar 1- A, alcaldía Miguel Hidalgo, los miembros del BRE realizaron una demostración para inhibir un dron con la ayuda del SkyFend Hunter.

Los integrantes del Batallón explicaron que tras inhabilitar al dron hay dos opciones: que el Vehículo Aéreo No Tripulado retorne al punto donde despegó o aterrice en el lugar más próximo.

El capitán segundo, ingeniero en comunicaciones y electrónica, José Alfredo Lara Álvarez, integrante del BRE dice a EL UNIVERSAL que este nuevo tipo de batallones es parte del desarrollo que realizan las Fuerzas Armadas, se crean las unidades para poder responder a las diferentes situaciones que existen en el país.

Defensa pone en marcha el Batallón de Respuesta a Emergencias (22/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Lee también Con exhorto a Profeco, diputados buscan “blindar” economía familiar en el Mundial 2026; buscan evitar alzas excesivas

Cuestionado cuántos módulos semifijos van a instalar en los Estadios, refiere que depende de las necesidades en cada una de las sedes.

Agrega que hay una coordinación con cada uno de los organismos que van a estar involucrados en las actividades de la Copa Mundial de Fútbol y se trabaja de manera conjunta con las diferentes Fuerzas Armadas.

El capitán segundo subraya que el Batallón de Respuesta a Emergencias pasó revista el 1 de enero de este año, anteriormente era el Grupo de Respuesta de Emergencias que desde el 2013 realizó actividades.

Lee también Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

El emblema del Batallón, conocida como heráldica que integran los símbolos que representa, consiste en un mapa de la República que es la capacidad de operar en cualquier parte del territorio nacional y se acompaña de dos círculos dorados que simbolizan las áreas de seguridad que se establecen durante una emergencia o la desactivación de un artefacto explosivo.

También tiene el color dorado y negro que es la capacidad y disposición de la unidad para actuar tanto de día como de noche.

La heráldica va acompañada de las palabras valor, temple, destreza que son conceptos esenciales que deben distinguir a cada uno de los integrantes.

Lee también Beatriz Paredes desmiente supuesta candidatura presidencial del PRI rumbo a 2030; advierte sobre publicaciones apócrifas

Defensa pone en marcha el Batallón de Respuesta a Emergencias (22/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Además, cuentan con los símbolos de riesgo químico, biológico y radiológico, junto con la imagen de un dron que representa el adiestramiento del personal, así como de las misiones que se realizan.

Al centro una bomba como el objetivo principal del personal de las escuadras de desactivación: neutralizar material de guerra y de artefactos explosivos improvisados y sobre esta, la huella de un canino que reconoce la labor de las escuadras canófilas en la búsqueda y localización de explosivos y cuatro estrellas que simbolizan el trabajo de la unidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov