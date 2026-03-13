Pachuca, Hidalgo.- La embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu, visitó las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde constató la capacidad tecnológica con la que opera este complejo considerado uno de los centros de monitoreo más avanzados del país.

El recorrido permitió observar el funcionamiento de la sala de Monitoreo Avanzado, equipada con cerca de 2 mil pantallas que operan las 24 horas del día, desde donde se vigilan en tiempo real distintos puntos del estado, mediante sistemas de videovigilancia interconectados.

Este centro no sólo concentra el seguimiento de cámaras de seguridad, sino que articula una estrategia integral de seguridad, al coordinar en un mismo espacio a corporaciones federales, estatales y municipales, lo que permite una reacción más rápida ante emergencias, se explicó a la diplomática.

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Además el C5i utiliza herramientas de inteligencia y análisis de datos para fortalecer la prevención del delito y facilitar operativos que deriven en detenciones efectivas, además de integrar servicios como el 911 y los sistemas de denuncia anónima para acelerar la atención ciudadana.

Con esta decisión esperan colocar al estado de Hidalgo como un destino estratégico para concentraciones deportivas internacionales. Foto: Especiales.

Por ello, sus procesos operativos cuentan con certificaciones internacionales como la ISO 9001:2015, lo que garantiza estándares de calidad en la gestión de seguridad, se le expuso.

Asimismo, las autoridades estatales aseguraron que esta infraestructura tecnológica y el entorno de seguridad han sido elementos determinantes para que autoridades sudafricanas eligieran a Hidalgo como sede de los entrenamientos de su selección nacional de fútbol, en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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La decisión coloca al estado dentro del mapa de destinos estratégicos para concentraciones deportivas internacionales y refleja cómo la inversión en tecnología, coordinación institucional y análisis de inteligencia que ha impulsado el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, se han convertido en un componente central para garantizar condiciones de seguridad en eventos, se especificó.

Y precisaron que la infraestructura tecnológica de seguridad pública en Hidalgo se ha posicionado como un factor clave para atraer delegaciones internacionales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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