Juchitán, Oax. – Los trabajadores del área de Vectores que pertenecen a la sección sindical 71 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), continuaron el paro de labores que iniciaron el pasado lunes, en espera que el miércoles entrante las autoridades cumplan sus ofrecimientos.

El dirigente de la sección 71, Alejandrino Villar, informó que las autoridades de los SSO se comprometieron a pagar, el martes próximo, los viáticos de salida a sus labores de combate contra el dengue y paludismo.

Alejandrino Villar explicó que, con ese ofrecimiento, el paro laboral que comenzó el lunes en las regiones del Istmo, a Cuenca y la Sierra Juárez, estaría llegando a su fin este martes, siempre y cuando les cumplan los ofrecimientos.

Paro laboral comenzó el lunes pasado en las regiones del Istmo, a Cuenca y la Sierra Juárez. Foto: Especial

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Los trabajadores del área de Vectores de los SSO adheridos a la sección 71, están demandando el pago de sus viáticos, la entrega de uniformes que no solo los identifica, sino que les otorga protección al laborar con sustancias químicas.

Además, los brigadistas de Vectores exigen la reposición de sus equipos de trabajo como las máquinas nebulizadoras y los turbo nebulizadores, así como las camionetas que forman parte del parque vehicular, que están en precarias condiciones.

"Vamos a permanecer en paro aquí frente a la oficina de la Jurisdicción Sanitaria dos del Istmo hasta que cumplan las autoridades. Dijeron que el martes e incluso adelantaron que van a rentar camionetas para sustituir las que no estén en condiciones", indicaron.

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