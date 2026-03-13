Más Información

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Sheinbaum marca postura ante Trump; cooperación con EU sí, pero con respeto a la soberanía

Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel; impuesto baja 2.59 pesos por litro tras alza del combustible

Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel; impuesto baja 2.59 pesos por litro tras alza del combustible

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Monreal llama a PT y PVEM a apoyar Plan B electoral; recuerda firma de compromiso trilateral para apoyar "todas las iniciativas"

Juchitán, Oax. – Los trabajadores del área de Vectores que pertenecen a la sección sindical 71 de los Servicios de Salud de Oaxaca (), continuaron el que iniciaron el pasado lunes, en espera que el miércoles entrante las cumplan sus ofrecimientos.

El dirigente de la sección 71, , informó que las autoridades de los SSO se comprometieron a pagar, el martes próximo, los viáticos de salida a sus labores de combate contra el dengue y paludismo.

Alejandrino Villar explicó que, con ese ofrecimiento, el paro laboral que comenzó el lunes en las regiones del Istmo, a Cuenca y la Sierra Juárez, estaría llegando a su fin este martes, siempre y cuando les cumplan los ofrecimientos.

Paro laboral comenzó el lunes pasado en las regiones del Istmo, a Cuenca y la Sierra Juárez. Foto: Especial
Paro laboral comenzó el lunes pasado en las regiones del Istmo, a Cuenca y la Sierra Juárez. Foto: Especial

Leer también

Los trabajadores del área de Vectores de los SSO adheridos a la sección 71, están demandando el pago de sus viáticos, la entrega de uniformes que no solo los identifica, sino que les otorga protección al laborar con sustancias químicas.

Además, los brigadistas de Vectores exigen la reposición de sus equipos de trabajo como las máquinas nebulizadoras y los turbo nebulizadores, así como las camionetas que forman parte del parque vehicular, que están en precarias condiciones.

"Vamos a permanecer en paro aquí frente a la oficina de la Jurisdicción Sanitaria dos del Istmo hasta que cumplan las autoridades. Dijeron que el martes e incluso adelantaron que van a rentar camionetas para sustituir las que no estén en condiciones", indicaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]