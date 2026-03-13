El secretario de Finanzas, Farid Acevedo López, renunció a su cargo esta mañana y según fuentes oficiales, buscará ser candidato a rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO).

Su dimisión al cargo se difundió como un trascendido en varios medios de comunicación locales, pero alrededor del mediodía de hoy, fue confirmado por las autoridades estatales.

La dependencia del gobierno de Oaxaca informó que durante su gestión se logró el fortalecimiento de la recaudación propia, el manejo de la deuda pública, la contención del gasto y la evolución de la inversión pública sin contratar más deuda.

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Según datos del gobierno de Oaxaca, se heredaron 35 mil 212 millones de pesos, 17 mil 133 millones con instituciones financieras y 18 mil 79 con dependencias federales, de los cuales se han pagado en estos tres años 15 mil 14 millones de pesos.

"Esto se ha logrado derivado de las mejoras recaudatorias, la propia contención del gasto que ha permitido orientar el recurso a donde realmente debe aplicarse, gracias a esto se ha obtenido este saneamiento de adeudos históricos".

También asegura que la estrategia de egresos ha permitido que el ahorro generado se canalice a proyectos estratégicos. En 2023, apunta, se autorizaron siete mil 624 mdp, nueve mil 688 millones en 2024 y 12 mil 422 millones en 2025.

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Hasta el momento, Farid Acevedo no ha expresado cuál fue la razón de su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca; pero fuentes oficiales sostienen que, se registrará como candidato a la Rectoría de la UABJO, cuya elección está prevista para el 15 de mayo próximo.

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