El defensor comunitario, Jorge Antonio Procopio, y su hermano Saúl Antonio Procopio, desaparecieron ayer en la comunidad de Santa María Jacatepec; fueron “levantados” por la fuerza por un grupo de personas y desde entonces se desconoce su paradero, informó el Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL).

La organización mencionó que Jorge Antonio es integrante de un movimiento de lucha en defensa de la tierra en la colonia San Juan del Río, de este municipio de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.

Previo a su secuestro, relató, el activista informó que dos personas lo estaban grabando y que esa situación le generaba preocupación; después, personas a bordo de dos vehículos ingresaron a su domicilio, lo golpearon a él y a su hermano, y se los llevaron con rumbo desconocido.

“Desde ese momento, la comunidad vive un clima de zozobra, ya que por los altavoces de la localidad se está alertando sobre la presencia de hombres armados, mientras que desde la mañana un automóvil negro había estado dando rondines en la zona.

“Testigos también reportaron que un mototaxi con tres sujetos vestidos de negro se encontraba grabando en el lugar de los hechos”, agregó el CNPL.

Mediante un comunicado, la organización exigió la presentación con vida de Jorge y Saúl Antonio Pacheco, la intervención inmediata de las autoridades para garantizar su integridad física, el cese de cualquier acción de intimidación contra quienes defienden la vida y el territorio, y una investigación urgente para lograr el esclarecimiento de los hechos.

Y responsabilizó a las autoridades de la integridad física del activista chinanteco y de su hermano, víctimas de desaparición forzada desde ayer.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por su parte, también exigió a las autoridades estatales su presentación con vida y la intervención inmediata para garantizar su integridad.

El magisterio señaló que la violencia contra defensores comunitarios no puede continuar sin respuesta institucional, especialmente en regiones donde persisten disputas por la tierra y recursos naturales.

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